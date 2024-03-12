أبطال آسيا.. حجازي يقود التشكيل المتوقع لاتحاد جدة في مواجهة الهلال

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة"، كلاسيكو الكرة السعودية بين فريق اتحاد جدة الذى يستضيف نظيره الهلال، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الدور ربع نهائى دورى أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الهلال بهدفين دون رد، وذلك على ملعبه ووسط جماهيره، ليضع قدما في دور نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يعتمد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفنى لفريق اتحاد جدة فى مواجهة الليلة على أحمد حجازي وفابينيو وفيليبي جوتا وعبد الرزاق حمد الله، ويفاضل بين رومارينيو ولويز فيليبي فى تشكيلة الليلة.



وجاء التشكيل المتوقع للاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: أحمد حجازي، حسن كادش، فواز الصقور، زكريا هوساري

خط الوسط: فيصل الغامدي، فابينيو، أحمد الغامدي، فليبي جوتا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.