محافظة القليوبية يستلم 72 طن سكر لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا

استلمت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، 72 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمه الوطنيه الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجًا وذلك بمدن بنها وطوخ وكفر شكر.

وأوضح محافظ القليوبية، أن هذه الكمية سيتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمدن بنها وهي مرصفا والرملة، وفي مدينة طوخ بقرى كفر منصور وإمياي، وفي مدينة كفر شكر بقرى أسنيت وكفر منصور وعزبة الجندي، وذلك لتغطية تلك القرى، مؤكدا أنه سيتم استكمال توزيع كميات أخرى سيتم توريدها بباقي قرى المحافظة.

وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.

