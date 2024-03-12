أبطال أوروبا.. نابولى بوابة برشلونة للعودة لمنصات التتويج الأوروبى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء نحو ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، لمتابعة المواجهة المرتقبة التى يستضيف فيها فريق برشلونة الإسبانى، نظيره نابولى الإيطالى، ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائى دورى ابطال اوروبا "الشامبيونزليج".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في إيطاليا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، احرز هدف برشلونة اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، ولنابولى اللاعب فيكتور أوسيمين.

ويسعى فريق برشلونة لاقتناص الفوز والتأهل للدور ربع نهائى البطولة، واستغلال عاملى الأرض والجمهور، والعودة مرة اخرى لمنصات التتويج الأوروبى.

ويخشى برشلونة الوصول إلى ركلات الترجيح فى تلك المواجهة وذلك لغياب روبرت ليفاندوفسكي المسدد الأول لركلات الجزاء.

ويعتبر البديل لليفاندوفيسكى هو إلكاي جوندوجان الذى يخشى منه تشافي هيرنانديز المدير الفنى لفريق برشلونة، بعدما اضاع ركلة أمام ريال مايوركا وأهدرها بشكل سيئ.

واهدر دوندوجان 3 مرات فقط من أصل 17 ركلة نفذها خلال مسيرته وهي نسبة جيدة جدا.

