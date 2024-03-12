إنفوجرافيك|"الزراعة في كل مصر".. تعرف على أنشطة المديريات خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٦ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٥ إلى ١١ مارس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، ٣ قوافل بيطرية مجانية، بنواحي مراكز العياط وناهيا، وكرداسة، لخدمة المربين، كما تم عقد ندوات إرشادية حول مرض حمى الثلاثة أيام، وأسباب الضعف العام ونقص الفوسفور في الحيوانات، وتسمين العجول وتركيب العليقة المتوازنة، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة والتنبيه على صرف مستلزمات الإنتاج والاطمئنان على سير العمل وحل مشاكل المزارعين، كما تم أيضا حضور ندوة بعنوان: الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج أعلاف للحيوان وغذاء للإنسان عن طريق تنمية فطر عيش الغراب المحاري في جمعية شبلنجة مركز بنها.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق والتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية قافلة زراعية بالباجور، حول عمليات الخدمة للعروة الصيفية لمحصول البطاطس وتقييم نبات الازولا كمصدر علفي جديد في المجترات، فضلا عن الممارسات الجيدة على محصول البطاطس، كما تم إزالة 23 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، افتتاح موسم توريد بنجر السكر، كما تم متابعة سير العمل بالمصنع لاستلام البنجر من المزارعين وتسهيل عملية التوريد، كما تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم بسعر التكلفة، والخضروات الطازجة بسعر الجملة، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية، بمركز أجا لخدمة المربين بالمجان.

فيما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 6 قوافل بيطرية شاملة، بمراكز الزقازيق، كفر صقر، الابراهيمية، ديرب نجم، منيا القمح، الحسينية، وتم علاج الامراض الباطنية، التنفسية، الجراحية، التناسلية، وفحص السونار وولادة ورش وتجريع وترقيم وتسجيل اكثر من 8475 حيوان، وعمل عدة لقاءات إرشادية لزيادة الوعي لدى المربين، كما تم تحصين 253 ألف و10 جرعات تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام وترقيم 8790 حيوان، كما استقبلت مديرية الزراعة بالنوبارية، وفد علمي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز البحوث الزراعية، لتنظيم يوم عمل حقلي وزيارة ميدانية لمتابعة إحدى المبادرات والحملات القومية التي تمولها أكاديمية البحث العلمي في منطقة النوبارية.

وواصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعة وفحص محصول القمح بزمام مركز المحمودية، حيث تم التأكيد على أهمية المرور الدوري على حقول المزارعين لمتابعة القمح والاطمئنان على عدم إصابته بالصدأ الأصفر، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة برج العرب الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحاصيل القمح البنجر وكوسة اللب بقرية الجويرة الغربانيات و فحص النباتات والتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة ،الري ، وكذا المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصي بها بالمعدلات المناسبة.

وخلال هذا الأسبوع عقدت مديرية بمحافظة بورسعيد، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شركات السكر لمناقشة إجراءات عمليات نقل وتوريد محصول بنجر السكر، كما تم متابعة حصاد المحصول، والمرور على الزراعات الشتوية، كما تم عقد ندوة ارشادية حول محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية المحصول، كذلك تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية، ومتابعة أعمال المكافحة الحقلية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعاً مع مديري الإدارات، لمتابعة الأعمال، كما تم المرور على زراعات القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لعرض ما تم إنجازه من أعمال، كما تم استقبال رئيس مركز البحوث الزراعية والذي زار مدينة سانت كاترين لاختيار المواقع التي تتلاءم مع مستهدفات مشروع انتاج تقاوى بنجر السكر بسانت كاترين، كما تم تفقد الزراعات لدى بعض المزارعين، كما تم طرح اللحوم الحمراء، بمنفذ البيع بمديرية الزراعة لأهالي مدينة طور سيناء بأسعار مخفضة وجودة عالية، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، بزيارة ميدانية لمصنع السكر بقصر الباسل لتفقد انتظام العمل في توريد بنجر السكر بالمصنع ومناقشة المشاكل التي تواجه المزارعين في التوريد.

فيما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، ندوة إرشادية تحت عنوان “زراعة وإنتاج النخيل بالأراضي الجديدة” بحضور عدد من مهندسي البساتين ورؤساء أقسام البساتين بالإدارات الزراعية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، اجتماعا مع الأطباء البيطريين وجميع العاملين بالمديرية للتعرف على ما يعترضهم من مشاكل قد تعوق سير العمل والعمل على سرعة حلها وتذليل العقبات.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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