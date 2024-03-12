"البوابة نيوز" ترصد من روسيا أجواء فعاليات مهرجان الشباب العالمي 2024.. جلسات حوارية وأنشطة تعليمية وترفيهية.. ومواطنون روس: نعيش أجواء مستقرة آمنة بالرغم من حرب أوكرانيا.. ونثق في الرئيس بوتين

اختتمت فعاليات مهرجان الشباب العالمي 2024 في روسيا، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبمشاركة 20 ألف شاب وشابة من مختلف دول العالم، حيث ضمت الفعاليات مسابقات علمية وفكرية ترعاها الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية، وحفلات موسيقية، وعدة نشاطات ترفيهية وتعليمية.

وعلى هامش انعقاد مهرجان الشباب العالمي 2024، رصدت "البوابة نيوز" من روسيا أجواء المهرجان وأبرز الأحداث بمدينتي موسكو وسوتشي.

ويعتبر مهرجان الشباب العالمي 2024، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية هو استنساخ للتجربة المصرية في إقامة منتديات الشباب العالمية، والتي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبادل الخبرات والثقافات بين الشباب المصري والعالمي في جميع المجالات التنموية للمجتمعات.

أبرز الفعاليات

رصدت “البوابة نيوز" ارتفاع شعبية الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بين أوساط الشباب المشارك في المهرجان والتي تنوعت جنسياتهم من دول أفريقية وأوروبية وآسيوية وعربية، حيث شوهدوا وهم مرتدين “تيشيرتات” مطبوع عليها صورة الرئيس الروسي وشعار المهرجان الذي انعقد بناء على توجيهات رئاسية من بوتين لاطلاع الشباب المشارك على أحدث ما توصلت إليه روسيا في كافة المجالات وإيضاح الحقائق لوسائل الإعلام والصحفيين والشباب المشارك بعيدا عن الإعلام الغربي الذي يتم وصفه بالمنحاز لوصف الوضع الداخلي الروسي على مدار سنوات التي شهدت قفزات اقتصادية وانتصارات عسكرية للدولة الروسية.

شهدت أجواء المهرجان فعاعليات متعددة، حيث تم عقد جلسات حوارية بحضور خبراء ومستشارين وسفراء وإعلاميين وصحفيين من كل دول العالم وتنوعت تلك الفعاليات ما بين الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمجالات النووية ومشاريع الطاقة وعدة فعاليات فنية وثقافية ترويجية للسياحة في روسيا.

انتخابات الرئاسة في روسيا

وعلى مدار أسبوع كامل رصدت مراسلة “البوابة نيوز” الأوضاع في الشارع الروسي خارج فعاليات المهرجان بمدينة سوتشي والعاصمة الروسية موسكو، وذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية خلال أيام.

وتقول مواطنة روسية تدعى أوليجا “30 سنة”: نشعر بتحسن الحياة الاقتصادية يوما بعد يوم في ظل وجود الرئيس الحالي فلادمير بوتين ونثق في القيادة السياسية والحكومية الحالية لعدة اسباب ابرزها ما يهم المواطن الروسي العادي الذي يشعر بتوفر السلع بتنوع انواعها الغذائية والاستهلاكية وغيرها بدون التأثر بأي أحداث سياسية خارج روسيا وحتى بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022 أي ما يقرب من عامين لم تؤثر تلك الأحداث على المواطن في روسيا باستثناء هؤلاء في الخطوط الأمامية على جبهة الحرب.

وتابعت: "صوتي للرئيس بوتين بدون شك ونأمل في انتهاء تلك الحرب قريبا بما لا يهدد حياة المواطنين في روسيا".

في نفس السياق قال مواطن روسي أخر يدعى “نرس” عن رأيه في الانتخابات الرئاسية والمرشحين: “أعمل سائق وأعول أسرة ولدي طفل أود أن أشير إلى أن الحكومة الروسية تدعم بشكل عيني ومادي محدودي الدخل في روسيا عبر توفير عدد من المزايا الاجتماعية والصحية حاليا والأسعار حاليا للخدمات والسلع مناسبة في ظل المتغيرات التي تحدث من الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا”.

وأضاف المواطن الروسي: “أرى الرئيس بوتين كأب لكل الروس ونثق في حكمته وقراراته وأؤيد ترشحه لفترة رئاسية جديدة”.

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الدراسة في روسيا

والتقت عدسة “البوابة نيوز” بالشاب المصري خالد رمضان 28 عاما ويعمل بوظيفة سفير بمجال الطاقة النووية بإحدى شركات الطاقة الروسية.

ويقول خالد رمضان “28 عاما” ويعمل بوظيفة سفير بمجال الطاقة النووية بإحدى شركات الطاقة الروسية: “أعمل على تدريب الكوادر المصرية العاملين بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية الضبعة على أحدث التكنولوجيا في مجال استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية وتوليد الطاقة النظيفة عبر عدة دورات تدريبية متخصصة يتم حضورها في روسيا”.

وعن مشروع سفراء التعليم النووي في روسيا قال الشاب المصري: “مشروع مدعوم من Rosatom وهي المسئولة عن إنشاء المحطة النووية في الضبعة بمصر واللي فيه السفراء عبارة عن ناس بتدرس في روسيا وناس بتدرس خلصت دراسة وبتشتغل، وبينقلوا خبراتهم والتجارب اللي مروا بيها في الدراسة أو في الشغل أو الحياة في روسيا والصعوبات اللي واجهوها وطرق التقديم للدراسة بموسكو، وكل الإجراءات التي يمكنها تسهيل قبولك والجامعات المتاحة في هذا المجال”.

وأشار الشاب المصري إلى أن ذلك يتم عن طريق events أون لاين، قائلا: "إنت لو طالب بتدرس مجال نووي في روسيا تقدر تقدم وفي لجنة بتتعمل كل سنة عشان تصفيات ويتم اختيار ناس عندها Communication skills عالية وناس عندها خبره في influencing علشان نوسع المشروع ده بقدر الإمكان".

وعن أسباب اختيار بعض الشباب المصري لدولة روسيا من أجل الدراسة أو العمل يقول خالد رمضان: "اختيار روسيا كان اختيار موفق بالنسبة لي على الصعيد العملي وهو ما حدث عندما قمت باختيار الجامعة المصرية الروسية البرنامج كان دراسة ٣ سنين (للأساسيات والنظري ) و2.5 سنة في جامعة Tomsk Polytechnic University بروسيا (للعملي والمواد التخصصية).

ولفت الشاب المصري إلى أن من أشهر المجالات التي يمكن العمل بها أو دراستها في روسيا هو مجال الطاقة النووية ومجال الطب والزراعة ومعالجة النباتات.

وعن صعوبات الدراسة في روسيا أشار الشاب المصري إلى أهمية تمكن تعلم اللغة الروسية حتى يسهل على أي دارس إجراءات تعليمه، لافتا إلى عوامل الطقس المتغيرة عن مصر والتي ربما تسبب شعور سلبي على أي دارس جديد في موسكو ولكن مع مرور الوقت يستطيع التأقلم.

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