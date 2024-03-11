أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “سر إلهي”.. روجينا تتعرض للخيانة

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “سر إلهي” بشخصية سعد الذي يجسده الفنان محمد ثروت، وهو زوج نصرة، الفنانة روجينا، خلال الأحداث ويعمل سائق ميكروباص، ويدمن شرب المخدرات مما يجعله يدخل في شجار معها، ويستولي على مالها بالقوة، ويأخذ منها 500 جنيه، لكي يتعاطى المخدرات.

وفوق تعاطي زوج روجينا، محمد ثروت، المخدرات تكشف الأحداث خيانته لها مع نهى التي تجسدها الفنانة رشا مهدي، في الوقت الذي تمد لها نصرة “روجينا” يد المساعدة لها حيث قامت بإتهام نفسها بالتقصير والإهمال، حتى لا يتم طرد نهى من عملها.

مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.