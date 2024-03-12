سنة أولى نجومية.. فنانون يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة في دراما رمضان

طارق الشناوى: نجاح الفنان غير مرتبط بعرض أعماله فى الشهر الكريم أو خارجه

ماجدة خير الله: النجاح يدفع شركات الإنتاج للثقة فى الوجوه الجديدة

حنان شومان: الجمهور انتقائى وناقد للأعمال الفنية

أندرو محسن: المسلسل يعتمد على جودة فريق العمل والنص الدرامى

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق السباق الرمضاني 2024، والذي يشهد هذا العام منافسة شرسة لعديد من النجوم، ولكن ما يميز موسم رمضان 2024 هو أن هناك أعمالا درامية أبطالها يخضون أولى بطولاتهم المطلقة هذا العام.

ومن أبرز هؤلاء الفنانون هو الفنان دياب، والذي يخوض السباق الرمضاني بأولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل "مليحة"، والذي تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية تضطر بعد أحداث ليبيا إلى العودة إلى قطاع غزة مرورا بمصر، بينما تخوض الفنانة سلمى أبوضيف أولى بطولاتها المطلقة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والذي تدور أحداثه حول فتاة مهووسة بالسوشيال ميديا، ولكنها تعاني من الفقر وتحاول أن تتخطي تلك الحياة.

كما يخوض الفنان أحمد داش أولى بطولاته في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "مسار إجباري"، والذي يشاركه في بطولته الفنان عصام عمر، حيث تدور أحداث المسلسل حول شابان يكتشفان سرا خطيرا يقلب حياتهما، والشئ المشترك بين هؤلاء النجوم هو أن كل منهم حقق نجاحا كبير من خلال الأدوار المساندة، ولكن هل ينجحون في أولى بطولاتهم الدرامية.

وتحدث عدد من نقاد الفن لـ "البوابة"، عن توقعاتهم لهؤلاء الفنانون الذين يخوضون أولى بطولاتهم المطلقة في موسم رمضان 2024، وهل سينجحون في جذب الجمهور لمشاهدة أعمالهم الدرامية أم لا.

عوامل النجاح

قال الناقد طارق الشناوي، إن هناك عدة عوامل تحدد نجاح العمل الفني ومتابعة الجمهور لهذا العمل الفني، ومن أهمها أن يكون المسلسل نفسه قوي وبه كافة عناصر الجذب للمشاهدين، وأن يتمتع المسلسل بحبكة درامية قوية، كي يستمر الجمهور في متابعة الحلقات.

وأضاف طارق الشناوي خلال حديثه لـ "البوابة"، أن نجاح الفنان في أولى بطولاته الفنية المطلقة غير مرتبط بعرض مسلسله خلال شهر رمضان أو خارج رمضان، ولكن ما يحدد نجاح الفنان واستمراره في البطولة المطلقة، هو أن يكون مسلسله جيدا ويتمتع مسلسله بالعديد من العناصر الجيدة التي تساهم في نجاح مسلسله.

قادرون على المنافسة

وقالت الناقدة ماجدة خيرالله، إنها تعتقد أن الفنانين الذين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة في موسم رمضان 2024، قادرين على المنافسة خلال السباق الرمضاني، خصوصا وأن للكثير منهم شاركوا في أعمال فنية ناجحة من قبل، فالفنانة سلمي أبو ضيف بدأت تشارك بأعمال فنية جيدة خلال الآونة الأخيرة وبدأت تشارك في بطولة بعض الأفلام، وأيضا نفس الأمر بالنسبة للفنان دياب والذي نجح في جذب الأنظار من خلال الأعمال الفنية الذي شارك بها من قبل، وبالنسبة للفنان أحمد داش فقد سبق وشارك بأدوار رئيسية في عدد من الأعمال الفنية ونجح في خطف الأنظار.

وأشارت ماجدة خير الله خلال حديثها لـ "البوابة"، إلى أنه إذا نجح الفنانون الذين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة في موسم رمضان 2024 في تحقيق النجاح، فإنه بالطبع سوف يحب الجمهور أن يشاهد هؤلاء الفنانون في أعمال فنية أخرى من بطولتهم، وهذا سيدفع شركات الإنتاج إلى الثقة في الوجوه الجديدة وتقديم نجوم جدد إلى الساحة الفنية.

نظرة الجمهور

قالت الناقدة حنان شومان، إن نجاح الفنانين الذين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة في موسم رمضان 2024، مرتبط بعدة عوامل ومن أهمها من الذين يشاركونهم في تلك المسلسلات، والأمر لم يعد مقتصرا في الدراما على بطل المسلسل فقط، فهناك نجوم فرضوا نفسهم على الساحة الفنية رغم عدم خوضهم البطولة المطلقة وهناك نماذج كثيرة، ولكن قد يتأثر الفنان في أولى بطولاته الفنية المطلقة إذا لم ينجح العمل الفني ككل، وقد يعود بسبب هذا المسلسل درجات إلى الخلف، ومن النجوم الذين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة هذا العام الفنان دياب، والذي نجح للغاية في تقديم الأدوار المساندة، ونجح كممثل أكثر من نجاحه كمطرب، ولكن نجاحه في أولى بطولاته الفنية المطلقة لا يمكن التبؤ به إلا بعد عرض المسلسل، وسلمى أبو ضيف أصبحت مؤخرا أكثر تطورا ولفتت الانتباه، ونتمني أن يحقق الفنانون الذين يخوضن البطولة المطلقة لأول مرة في موسم رمضان 2024 النجاح.

وأشارت حنان شومان خلال حديثها لـ "البوابة"، إلى أن اسم النجم ليس هو عامل الجذب الوحيد للجمهور في دراما رمضان، وبعض الجمهور قد يتابعون الحلقات الأولى من مسلسل معين من أجل نجم معين، ولكن إذا كان هذا المسلسل غير جيد فسوف يتجه الجمهور إلى مسلسل أخر من أجل متابعته، فليس بالضرروة أن يتابع الجمهور مسلسل بسبب نجومية البطل، فالجمهور أصبح انتقائي وناقد للأعمال الفنية، ولكن اسم النجم بالطبع قد يشكل بداية جاذبة لمشاهدة المسلسل، ولكن الاستمرارية في مشاهدة المسلسل مرتبطة بجودة العمل الفني ككل، هذا بجانب تأثير المسلسل على السوشيال ميديا ورأي الجمهور في الحلقات.

عوامل كثيرة

وقال الناقد أندرو محسن، إن الفنانون الذي يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة في موسم رمضان 2024، لهم تجارب عديدة ناجحة من قبل، ومن أبرزهم الفنان أحمد داش الذي شارك بأدوار عديدة مميزة ولفت الانتباه في الكثير من المسلسلات، وأيضا نفس الأمر بالنسبة للفنان دياب الذي تميز في الكثير من الأدوار المساندة، وبالنسبة لسلمى أبو ضيف فقد بدأت مؤخرا في التألق والتميز من خلال عدد من الأعمال الفنية.

وأشار أندرو محسن خلال حديثه لـ "البوابة"، إلى أن فكرة البطولة المطلقة أصبحت لا تعتمد فقط على اسم بطل المسلسل، ولكن المسلسل أصبح يعتمد على جودة فريق العمل ككل وجودة النص الدرامي الذي يتم العمل عليه، وخير دليل على ذلك مسلسل "بالطو" الذي تم عرضه العام الماضي خارج السباق الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بالرغم من أنه أول بطولة مطلقة للفنان عصام عمر، وهناك أعمال فنية أخرى لنجوم كبار لهم اسمائهم تم عرض مسلسلاتهم في المواسم الرمضانية الأخيرة، ولكن لم تحقق تلك المسلسلات النجاح المطلوب، واسم بطل المسلسل بالطبع قد يجذب الجمهور ويجعل الجمهور لديه اهتمام أكبر لمتابعة المسلسل، ولكن ما يجعل المسلسل ينجح في النهاية ويستمر الجمهور في متابعته هو المسلسل ككل وليس اسم النجم فقط، ونيللي كريم بدأت أولى بطولاتها الدرامية المطلقة خلال شهر رمضان من خلال مسلسل "ذات"، وحققت نجاحا كبيرا وأصبحت من أهم الفنانات.