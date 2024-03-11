إصابة 20 عاملاً في انقلاب سيارة نقل بطريق "السويس - العين السخنة"

تعرض 20 عاملاً لإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق السويس- العين السخنة مساء اليوم الاثنين، وتم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس إخطاراً بحادث مروع علي طريق السويس- العين السخنة وانتقلت قوات تأمين الطرق لتقديم الدعم اللازم.

وعلي الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف في السويس، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث علي طريق السويس- العين السخنة ، بينما أكد الدكتور مصطفى غنيمة، مدير مجمع السويس الطبي، أن جميع الحالات تتلقى العناية الطبية اللازمة في قسم طوارئ الجراحة، مع تواجد طاقم طبي كامل للتعامل مع تداعيات الحادث.