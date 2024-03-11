إيف بونيه يكتب: أصل الحكاية.. الصراع الروسى الأوكرانى.. حرب لمن؟

كل حرب لها بدايتها، وتقدمها، واكتمالها.. البداية التى لن أطيل الحديث عنها، نستدل عليها عبر مجموعة من الممارسات السيئة المتبادلة بين بلدين أقل تفاوتًا مما قد يتصوره المرء، كنتيجة طبيعية، لعدم ثقة لا يمكن إطفاؤه، حتى الكراهية الموروثة التى لا يمكن إنهاؤها إلا من قبل بعض الناس.

من الناحية القانونية، ولدت أوكرانيا فى القرن العشرين، وتحديدًا فى ١٧ مارس ١٩١٧، بالانفصال عن روسيا والمجر النمساوية؛ ولذلك فهى أمة شابة خرجت من الاحتلال البولندى والليتوانى الطويل وخضعت لعمليات دمج مختلفة، معظمها روسية. كلمة أوكرانيا (المشي) تتوافق مع كلمة كرايينا، هذه المنطقة المترددة الموجودة بين صربيا وكرواتيا.

سمح تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية بظهور جمهورية أوكرانيا الشعبية الغربية، ولكن الترتيبات البولندية والرومانية لمؤتمر السلام وضعت حدًا لآمال أوكرانيا.

ومن المفارقات أنه بعد ما يقرب من ٣٠ عامًا، كان السوفييت هم الذين منحوا للأوكرانيين شكلهم الأول للدولة من خلال توحيد جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، والجمهورية الاتحادية الاشتراكية الروسية، والجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية، والجمهورية الاشتراكية البيلاروسية، وقوات الأمن الخاصة الاشتراكية السوفيتية فى القوقاز.

هناك تصوران لمستقبل هذه الكيانات الإقليمية والإنسانية يتعارضان، تصور ستالين الذى يدعو إلى اندماج الجمهوريات الأربع، وتصور لينين عن الفيدرالية: والأخير هو الذى يفوز. ومنذ ذلك الحين، تمتعت أوكرانيا باستقلال ذاتى غير متوقع. ومع ذلك فإن الأفضل ما زال متوقعًا فى الحرب التى لا تنتهى بين القياصرة البيض والشيوعيين الحمر: بالنسبة للسكان الذين يمثل هذا بداية المحنة بالنسبة لهم. المتحاربون يعيشون فى البلاد ويجوعونهم.

فاز البلاشفة أخيرًا: تم دمج الجزء الروسى السابق وعاصمته كييف فى الاتحاد السوفيتي، بينما أصبح الجزء النمساوى السابق مع كيفيف بولنديًا. أوكرانيا الصغيرة فى منطقة الكارباثيا تصوت لصالح ضم تشيكوسلوفاكيا وبوكوفينا إلى رومانيا.

السلام لا يجلب الكثير سوى السوفيتية التى تمت تحت اسم التوطين والتى تهدف إلى تحرير الأقليات غير القومية التى يتنافس عليها الشيوعيون الأوكرانيون.. كاجانوفيتش، وهو يهودى أوكرانى يحميه ستالين، ظهر بعد ذلك وهو الذى روج لـ"الأكرنة" مع النتيجة المباشرة لاستخدام اللغة الأوكرانية على نطاق واسع والذى لم يمنع اللغة الروسية من الانتشار فى المدن.

التصنيع يتقدم بوتيرة سريعة. تعتبر أوكرانيا واحدة من الدول التى أراضيها متميزة: حيث تم بناء أكبر محطة للطاقة الهيدروليكية فى أوروبا على نهر الدنيبر، ويشهد حوض التعدين دونباس تكريس نبل العمل مع أسطورة ستاخانوفيسم المبالغ فيها إلى حد كبير.

غير ستالين مساره فى عام ١٩٢٣ مع "الترويس" على حساب القومية الأوكرانية، فى عام ١٩٢٩، أدت محاكمة نموذجية إلى إرسال نخبة من المثقفين الأوكرانيين إلى مراكز الإعدام، أو إلى السجن، أو إلى معسكرات العمل. ثم حدثت مرحلة من المراحل الرئيسية لتحول أوكرانيا إلى السوفييت، وهى مجاعات عامى ١٩٢٢ و١٩٣٣، والمعروفة باسم هولودومور، والتى تسببت فى وفاة أربعة ملايين شخص.

ثم تعانى أوكرانيا من المصير العادى للقمع السوفييتى مع مجاعة جديدة فى عام ١٩٤٧ وعمليات التطهير الكبرى فى عام ١٩٣٧.

عندما دخلت السفينة الألمانية أوست هير أوكرانيا، تم استقبالها بشكل جيد من قبل السكان الراضين عن انسحاب المضطهد، هذا هو الانفصال الأول والعميق بين "الروس" و"الأوكرانيين" مع إنشاء دولة أوكرانية تابعة متحالفة مع الرايخ الثالث وتجنيد أعداد كافية تحت علم الصليب المعقوف لإنشاء فرقة كاملة من قوات فافن إس إس. لم يكن هذا هو الالتزام الأوكرانى الوحيد إلى جانب النازيين: فقد تدفق المتطوعون لتعزيز فرق قوات الأمن الخاصة الأخرى والإشراف على معسكرات الاعتقال.

ويتجلى ذلك أيضًا فى التزام العديد من الأوكرانيين بقوات الشرطة، والفيلق الأوكراني، والكتيبة ٢٠١ من قوات الحماية، وجيش التحرير الأوكراني، وجيش المتمردين الأوكرانى (UPA) وخاصة الفرقة ١٤ من فافن إس إس المشار إليها. وحتى اليوم، كما سنرى لاحقًا، هناك ذكريات عنه مثل فوج آزوف الشهير الذى يرتدى جنوده شارات مستوحاة من شارات فافن إس إس.

على المستوى الإقليمي، سمح الغزو المشترك لبولندا من قبل الاتحاد السوفييتى وألمانيا فى عام ١٩٣٩ لأوكرانيا السوفيتية بتوسيع أراضيها ولكن على حساب القمع الستاليني، وهو ما يعيدنا إلى الابتزازات السوفيتية ودخول أوست هير إلى أوكرانيا بعد ذلك بعامين. كما تحرر من قبل جزء ملحوظ من السكان. وسرعان ما اعتدنا على الممارسات النازية: حيث يتم إعدام اليهود بأعداد كبيرة. ثم انضم أوكرانيون آخرون، الذين ظلوا مخلصين لأصولهم الروسية، إلى الجيش الأحمر. سيدفعون ثمن ذلك بـ١٣٧٧٠٠٠ حالة وفاة.

فى عام ١٩٤٥، وبناءً على طلب ستالين، كانت أوكرانيا، إلى جانب روسيا وبيلاروسيا، أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة. تم إعلان أربع مدن، أوديسا وكيرتش وسيفاستوبول وكييف، مدنًا أبطالًا من قبل الاتحاد السوفيتي.

كانت عمليات النقل الجماعى للسكان التى نتجت عن مؤتمرى يالطا وبوتسدام نتيجة لنقل حدود الاتحاد السوفيتى نحو الغرب. جزء من بولندا مرتبط بجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، بالإضافة إلى روثينيا سوبكارباتيا والعديد من الجزر الرومانية فى البحر الأسود، وفى عام ١٩٥٤، للاحتفال بالذكرى الـ٣٠٠ لمعاهدة بيرياسلافكا فى شبه جزيرة القرم. هذا التعديل الأخير بأمر من خروتشوف.

فى المجمل، ستكون أوكرانيا قد اكتسبت ١٥٪ من أراضيها لكنها خسرت أكثر من ٧ ملايين مواطن. كان عدد سكانها آنذاك ٣٦ مليون نسمة، اثنان منهم كان لهما مستقبل مثير للاهتمام، نيكيتا خروتشوف وليونيد بريجنيف. فى مرحلة ما بعد الستالينية، يدفع الرهان الشيوعى فى أوكرانيا العديد من البيادق: كيريشينكو وبودجورنى والمتعاونين المباشرين معهم.

نحن نفهم بشكل أفضل ارتباط شبه جزيرة القرم الذى يبرره أيضًا الإفلاس الزراعى الذى يتحمل مسئوليته المستوطنون الروس الذين لا يتكيفون مع الظروف المناخية. أظهر خروتشوف، بعد وصوله إلى السلطة فى موسكو، أنه إدارى جيد وصاحب دهاء سياسى من خلال تخفيف حبل الستالينية، وإعادة تأهيل الكنيسة الكاثوليكية الأوكرانية ولكن مع زيادة قمع الكنيسة الأرثوذكسية.

وعلى أية حال، فإن "الدودة موجودة فى الفاكهة".. كان سقوط ما يسمى بسور برلين سببًا فى انتقال أوكرانيا من حالة دولة صغيرة إلى حالة دولة عاملة بكامل طاقتها. ومع ذلك، يبقى الجارتان فى اتحاد وثيق، اقتصاديا خاصة مع مرور خط الغاز وتكامل صناعاتهما. لكن الولايات المتحدة التى تختبئ فى الظل، والتى أعطت بوتين أقوى الضمانات فيما يتعلق بأمن روسيا، لا تنوى السماح بمثل هذه الفرصة لتفويت الفرصة لدفع تفوقها ودفع بيادقها حتى النهاية فى قلب روسيا الجديدة. إن التسلسل الزمنى لهذه الاستراتيجية واضح وسوف يفهمه بوتين بسرعة:

التأكيد الذى قدمه جورج بوش وجيمس بيكر لجورباتشوف فى عام ١٩٩٧ بأن حلف شمال الأطلسى لن يستغل أبدًا كسوف الشمس فى روسيا للتقدم ولو بوصة واحدة نحو الشرق، تأكيد أكده رولان دوماس. رفض الأخذ فى الاعتبار الطلب الروسى بعدم توسيع حلف شمال الأطلسى (حدود ١٩٩٧) وعدم إضفاء الأسلحة النووية على أوروبا الشرقية. استمرار الاحتواء من خلال الإطاحة بالأنظمة العربية الموالية لموسكو فى العراق وليبيا وتونس وسوريا، وإضعاف إيران الثيوقراطية..

وقف سياسة كييف المتمثلة فى "إزالة الترويس" من أوكرانيا وإخضاع المقاطعات الناطقة بالروسية والمقاطعات الروسية فى الشرق. وتصبح أوكرانيا، على مضض، ساحة مغلقة للمواجهة بين الولايات المتحدة التى تريد تعزيز تفوقها من خلال سياسة الاحتواء المزدوج المستندة إلى أوكرانيا الراسخة فى أوروبا والمنضمة إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، وروسيا التى ترفض إقامة حلف شمال الأطلسى على حدودها، حيث التحالف الأطلسى الذى يزيد من الاعتداءات التلقائية.

وفى أوكرانيا، وهى القضية الأساسية فى هذه المواجهة، فإن كل معسكر لديه بطله، يوشتشنكو بالنسبة للولايات المتحدة، ويانوكوفيتش بالنسبة لروسيا، ولكن الرهانات غير متكافئة. وبدعم مالى من الولايات المتحدة الأمريكية، أطلق "الموالون للغرب" شرارة "الثورة البرتقالية" التى أطاحت بيانوكوفيتش، الفائز فى الانتخابات، من السلطة. وقد لعبت حركة OTPOR، التى تسببت فى سقوط ميلوسيفيتش فى صربيا ثم انخرطت فى الثورة الوردية فى جورجيا، دورًا نشطًا فى الفتنة. ومن جانبها، تلعب يوليا تيموشينكو، ملهمة الغربيين، بين الخصمين وتنجح فى تعيين نفسها رئيسة للحكومة.

ويتدخل الاتحاد الأوروبي، الذى يرأس باروسو مفوضيته، من خلال الوعد بتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا بشرط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إن إفلاس حكومة يوشتشنكو يعيد يانوكوفيتش الموالى لروسيا إلى السلطة، وهو أمر لا يطاق بالنسبة للولايات المتحدة التى ترفع غطاء الفتنة مرة أخرى. ومن جانبها، حوكمت يوليا تيموشينكو وحكم عليها بالسجن بتهمة الفساد، الشر المستوطن فى البلاد.

وتشهد البلاد فترة راحة معينة وعودة إلى ازدهار معين تدعمه روسيا، ويمكن للمرء أن يؤمن بالاسترضاء، والحكمة التى تأمر الجميع بالاهتمام بشئونهم الخاصة.

بل على العكس من ذلك، فمنذ عام ٢٠١٤ فصاعدًا، تضاعفت الاستفزازات، وكان أولها وأخطرها انقلاب الميدان الذى مولته واشنطن، كما تفاخر السفيرة فيكتوريا نولاند، وطرحت مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويله، مع تعهد الولايات المتحدة بتمويله. تواطؤ الصندوق الوطنى للديمقراطية، ويضاف إلى ذلك الحظر الاستفزازى للغة الروسية فى المحافظات الشرقية.

يرد بوتين على ثلاثة مستويات: فهو يتدخل لإنقاذ سوريا بشار الأسد، المعقل الأخير ضد تنظيم الدولة الإسلامية ونقطة عبور خط أنابيب الغاز بين الكويت وتركيا، من خلال متابعة مطالب مجلس القرم لإعادة دمج الإمبراطورية الروسية.. بالنسبة للكرملين فى هاتين الحالتين، فإن الأمر يتعلق بتأمين وصول روسيا إلى البحار الدافئة.

إن التغيير فى وضع شبه جزيرة القرم وجنسيتها، والذى تم التصديق عليه من خلال مشاورتين انتخابيتين وفى غضون أسبوع واحد من قبل السكان، يستند إلى سابقة كوسوفو التى يتوافق معها فى كل شيء. فبدلًا من جعلها نقطة انطلاق للتشاور الذى من شأنه أن يؤدى إلى الاعتراف القانونى بدولة كوسوفو، فإن الولايات المتحدة تجعلها مجرد هواية عديمة الفائدة ولا تتفق مع مبادئها.

فى الواقع، هناك حقيقتان مهمتان آخذتان فى الظهور من شأنهما أن تلقيا ضوءًا جديدًا على الاضطرابات التى بدأت فى شبه الجزيرة: تتظاهر الولايات المتحدة، مثلها فى ذلك مثل ألمانيا وفرنسا، بأنها لا تدرك أن هناك العديد من حالات الانشقاق داخل الجيش الأوكراني. ولهذا السبب أيضًا تدعو الحكومة الناتجة عن انقلاب الميدان الميليشيات - وبعضها من النازيين الجدد بشكل علنى - إلى قمع الفوضى، وترتكب مجازر يصمت عنها الإعلام الغربى كما حدث فى البوسنة قبل عشرين عاما.

ومن أجل الموافقة على انفصال شبه جزيرة القرم، فإن رد فعل الغرب كما نعرفه، يتلخص فى وصفة مبتذلة: الحصار. وإذا طبقنا هذا العار على هايتي، والعراق، وإيران، فلن يكون له أى نتيجة سوى مضاعفة الضحايا من كل الأنواع. وفى بغداد يموت مليون عراقي، نساء وأطفال فى المقام الأول.

هناك عواقب إضافية غير متوقعة: نتابعها الثلاثاء المقبل.

إيف بونيه: سياسى فرنسى، عضو فى الاتحاد من أجل الديمقراطية. وكان عضوًا بالجمعية الوطنية عضو خلال الفترة من 2 أبريل 1993 إلى 21 أبريل 1997.. ينضم للحوار بهذا الاستعراض التاريخى الشامل للعلاقات الروسية الأوكرانية، وننشر الجزء الأول منه فى عدد اليوم.