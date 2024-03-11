أبرزهم زيزو.. تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة الجونة بالدوري

يغيب عن صفوف الزمالك في مواجهة الجونة غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز، أكثر من لاعب مهم، وذلك لأسباب متنوعة ما بين الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

ويفتقد الزمالك غدا كل من، أحمد مصطفى زيزو، محمود الونش، محمد عبدالشافي، سيف جعفر، سيف الجزيري، زياد كمال، محمد عاطف، إبراهيما نداي، ترافيس موتيابا، مهاب ياسر، ياسر حمد.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة الجونة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.