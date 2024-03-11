سبب دموع أمير كرارة فى الحلقة من "حبر سري"

تعرض الفنان أمير كرارة لموقف إنساني أدي إلى بكاؤه خلال إحدي فقراة برنامج "حبر سرى" بعد إستضافته اليوم فى الحلقة الأولى للبرنامج، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس.

وفى أثناء فقرة صورة وتعليق، جاءت صورة الفنان أمير كرارة مع الراحل والده، وهو ما أدي إلى انهيار الفنان أمير كرارة بالبكاء، وغلبته الدموع فور رؤيته صورة والده الراحل.

وطالبت الإعلامية أسما إبراهيم بالخروج لفاصل بعد بكاء الفنان أمير كرارة، إلا أن الأخير رفض الخروج لفاصل، وإعتذر عن دموعه وأكد أن والده هو الشخص الوحيد الذى يبكي كلما تذكره أو رأي صوره له.

وعلق الفنان أمير كرارة على صورة والده بأنه أغلى إنسان فى حياته، ولن ينساه مهما طال العمر، وكان له خير عون وسند طوال حياته.

يشارك الفنان أمير كرارة فى السباق الرمضاني بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، سيد رجب، رحاب الجمل، أحمد رزق، عمرو وهبة، تأليف بيتر ميمي، والإخراج أحمد نادر جلال.