وزارة الشباب تستعد لإطلاق برنامج الأمسيات الرمضانية «رسولنا قدوة لنا»

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، النسخة الرابعة من برنامج الأمسيات الرمضانية "رسولنا قدوة لنا" في مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي البرنامج هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان في الأديان السماوية".

ينفذ الرنامج من خلال الادارة المركزية للتعليم المدني "الادارة العامة للبرلمان"، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية “مشيخة الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية”، حيث يتم تنفيذ 135 أمسية رمضانية بواقع 5 أمسيات بكل محافظة، بمشاركة 27 ألف من أعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، أعضاء مراكز الشباب والجامعات المصرية.

يهدف البرنامج إلي نشر المفاهيم الصحيحة، ونبذ المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التعايش السلمى والمجتمعى، ومواجهة الأفكار حول تعاملات الرسول الكريم مع الاخر ومع أسرته الأخوة، الوطنية، المواطنة، قيمة الحياة، وقتك حياتك.

يذكر أن بيت العائلة المصرية يعمل على زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن.