وزير الزراعة يصدر حركة ترقيات لبعض الوظائف القيادية بالوزارة والمديريات

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارات بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية في الوزارة.

وتضمنت القرارات ما يلي:

مهندس طارق صلاح رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي والقيام بتيسير أعمال القطاع.

المهندس أسعد منادى مديرا لمديرية الزراعة في الدقهلية.

المهندس عابدين حسين مديرا لمديرية الزراعة في الأقصر.

المهندس محمد السيد مديرا لمديرية الزراعة في الإسماعيلية.

المهندس ناصر أبوطالب مديرا لمديرية الزراعة في سوهاج.

المهندس عبدالسلام البغدادي مديرا لمديرية الزراعة في الجيزة.

المهندس إبراهيم عبدالكريم مديرا لمديرية الزراعة في الإسكندرية.

المهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعة في أسيوط.

جاء ذلك لشغل بعض الوظائف الشاغرة وفى إطار تجديد ودفع العمل فى مديريات الزراعة.