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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

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وزير الزراعة يصدر حركة ترقيات لبعض الوظائف القيادية بالوزارة والمديريات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارات بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية في الوزارة.

وتضمنت القرارات ما يلي:

  • مهندس طارق صلاح رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي والقيام بتيسير أعمال القطاع.
  • المهندس أسعد منادى مديرا لمديرية الزراعة في الدقهلية.
  • المهندس عابدين حسين مديرا لمديرية الزراعة في الأقصر.
  • المهندس محمد السيد مديرا لمديرية الزراعة في الإسماعيلية.
  • المهندس ناصر أبوطالب مديرا لمديرية الزراعة في سوهاج.
  • المهندس عبدالسلام البغدادي مديرا لمديرية الزراعة في الجيزة.
  • المهندس إبراهيم عبدالكريم مديرا لمديرية الزراعة في الإسكندرية.
  • المهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعة في أسيوط.

جاء ذلك لشغل بعض الوظائف الشاغرة وفى إطار تجديد ودفع العمل فى مديريات الزراعة.

وزير الزراعة قرارات قطاع استصلاح الأراضي