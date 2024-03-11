وزير الزراعة يصدر حركة ترقيات لبعض الوظائف القيادية بالوزارة والمديريات

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارات بتكليف بعض القيادات للوظائف القيادية في الوزارة.
وتضمنت القرارات ما يلي:
- مهندس طارق صلاح رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي والقيام بتيسير أعمال القطاع.
- المهندس أسعد منادى مديرا لمديرية الزراعة في الدقهلية.
- المهندس عابدين حسين مديرا لمديرية الزراعة في الأقصر.
- المهندس محمد السيد مديرا لمديرية الزراعة في الإسماعيلية.
- المهندس ناصر أبوطالب مديرا لمديرية الزراعة في سوهاج.
- المهندس عبدالسلام البغدادي مديرا لمديرية الزراعة في الجيزة.
- المهندس إبراهيم عبدالكريم مديرا لمديرية الزراعة في الإسكندرية.
- المهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعة في أسيوط.
جاء ذلك لشغل بعض الوظائف الشاغرة وفى إطار تجديد ودفع العمل فى مديريات الزراعة.