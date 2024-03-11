"لعب عيال".. 9 أشخاص يعتدون على سائق بالقليوبية

أصيب سائق مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدي 9 أشخاص عليه بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال.

وجرى نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات بالخانكة باستقباله المدعو خالد. ا سائق، مقيم قرية كفر حمزة التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور في جميع أنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.

حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.