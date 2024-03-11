الاتحاد اليابانى: "لا تغيير فى مكان وموعد مواجهة منتخب كوريا الشمالية"

أعلن الاتحاد اليابانى لكرة القدم، أن طلبه بنقل مباراة المنتخب مع نظيره كوريا الشمالية، خارج العاصمة الكورية بيونج يانج، ضمن منافسات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، قُبل بالرفض.

وذكر الاتحاد اليابانى فى بيان له على موقعه الرسمى، أن مباراة اليابان أمام مضيفتها كوريا الشمالية، ستقام فى نهاية مارس بالعاصمة بيونج يانج كما كان مقررًا لها .

وكان الاتحاد اليابانى قد تقدم بطلب لنقل المباراة فى ارض محايده خارج عاصمة كوريا لشمالية، كما تم مع منتخبى السيدات في تصفيات أولمبياد باريس 2024 من بيونج يانج إلى أرض محايدة، هي السعودية، في الشهر الماضي.

واستند الاتحاد اليابانى فى طلبه للأتحاد الأسيوى لنقل مباراة الذهاب من العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، إلى افتقار الشفافية حيال الأمور التشغيلية وندرة الرحلات الجوية.

وذكر الاتحاد اليابانى فى بيانه :"إنه أُبلغ أن مباراة الرجال المقررة في 26 مارس ستُلعب في موعدها على ملعب كيم إيل سونج الذي يتّسع لـ50 ألف متفرّج، بعد لقائهما ذهابًا على ملعب طوكيو الوطني في 21 الشهر عينه.