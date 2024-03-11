في الحلقة الأولى من "بيت أم الغلام".. منة شلبي أرملة تعود للماضي

تطل الفنانة منة شلبي على جمهورها في رمضان 2024 من خلال مسلسل«بيت أم الغلام».

وبدأت أحداث الحلقة الأولى بترك الأم التي تلعب دورها منة شلبي لمنزلها هي وابنها بعد وفاة زوجها الذي تزوج عليها بامرأة أخرى وباع لها شقتهم، وتركهما بدون أموال.

اضطرت الأم فرح وابنها فرج الانتقال إلى منزل أسرتها التي تركته منذ سنوات، لتواجه أقاربها الذين لم تلتقيهم منذ سنوات، وتعاملهم بشكل قاسي.

وقالت زهرة رامي: «منة شلبي كان عندها هدف يكون محتوي المسلسل موجه للأم والطفل بشكل أكبر، وكانت ترغب في توجيه أفكار تخص الأم والأبن بشكل أكبر».

وقالت زهرة رامي: «أنا سعيدة بهذه الفكرة والمحتوى خاصة إنه موجه بشكل كبير للأسرة»، مسلسل «بيت أم الغلام» وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.

يذاع مسلسل بيت أم الغلام، يوميًا في رمضان الساعة 3:00 عصرًا، والإعادة 6:05 مساءً و2:30 صباحًا بدون فواصل.