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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ميكالي يعلن قائمته المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا

ميكالي
ميكالي
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة روجيرو ميكالي، قائمته التي  تضم 23 لاعبا استعدادًا لخوض لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، واللاعبون هم:

حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، حسام عبد المجيد، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد عيد، أحمد محمود، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، مصطفي أشرف، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، نادر فرج، بلال مظهر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على السفر الي السعودية يوم 18 مارس الجاري، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها مدينة الإحساء السعودية.

البرازيلي روجيرو ميكالي قائمة المنتخب