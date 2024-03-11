اتحاد المصارعة يكشف عن شعار بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

كشف مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود عن شعار منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، والمقرر لها خلال الفترة من 20 وحتى 24 مارس الجاري في برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات البطولة الأفريقية مشاركة عدد كبير من المنتخبات، أملا في حجز مقاعد التأهل لأولمبياد باريس 2024.

من جانبه قال اللواء محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة، إن هناك استعدادات قوية لاستضافة منافسات بطولتي أفريقيا العادية والمؤهلة لأولمبياد باريس في الإسكندرية.

وأضاف رئيس اتحاد المصارعة أن المنتخب خاض استعدادات قوية للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، فضلا عن المشاركة الحالية في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد المصارعة عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته في البطولة خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب عودة اللاعبين من مشاركتهم الحالية في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023.