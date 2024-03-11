البورصة تربح 2. 5 مليار جنيه في ختام تعاملات أول جلسات رمضان

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين - أول أيام شهر رمضان المبارك، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2. 5 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب ، ليسجل في الختام 2.196 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.41%، ليغلق عند مستوى 33,382.51 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.42%، ليغلق عند مستوى 14,226.65 نقطة.

بينما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.76%، ليغلق عند مستوى 7,273.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.44%، ليغلق عند مستوى 10,443.62 نقطة، وتراجع ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.01% ليغلق عند 40,688.32 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 790.8 مليون جنيه، 241.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 7.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 785.9 مليون سهم، من خلال 152.3 ألف صفقة منفذة.