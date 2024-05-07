ماليزيا تستهدف استقبال 27 مليون سائح خلال العام الجاري

تشارك هيئة السياحة الماليزية في النسخة الـ 31 من معرض سوق السفر العربي، حيث تستعرض أحدث المعالم والوجهات السياحية في البلاد لاستقطاب المزيد من السياح من دول غرب آسيا، حيث يمثل هذا الحدث المرموق الذي يستمر لأربعة أيام والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 مايو 2024، العام الثلاثين على التوالي لمشاركة ماليزيا في المعرض، مما يدل على التزامها الدائم تجاه هذا السوق المزدهر.

يضم الوفد الماليزي المشارك في الحدث برئاسة داتو د. ياسمين محمود، رئيسة هيئة السياحة الماليزية، ويرافقها داتو شهر الدين بن أبو سهوت، نائب الأمين العام (الإدارة)، وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزي مزيجاً مثالياً متجانساً من 75 منظمة وشركة، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات ووكلاء السفر وأصحاب المنتجات السياحية وممثلي مجالس السياحة الحكومية.

سوف يتفاعل جناح ماليزيا المشارك في الحدث مع المشترين من الشرق الأوسط، مما يثير الاهتمام مع تسليط الضوء على المنتجات والخدمات السياحية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة، مما يؤكد الأهمية التي توليها ماليزيا لدول غرب آسيا كمصدر رئيسي للسياح، وخاصة خلال العطلة الصيفية.

وبهذه المناسبة قالت داتو د. ياسمين محمود، رئيسة هيئة السياحة الماليزية: "مع الإطلاق المرتقب والاحتفال بعام زيارة ماليزيا 2026، فإننا نسعى جاهدين لجذب المزيد من السياح من دول غرب آسيا، ونحن ندرك الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق، ليس فقط فيما يتعلق بالسياحة الخارجية، بل أيضًا بالتجارة والاستثمار على حد سواء".

وأضاف قائلاً: "نحن واثقون من أن مكانة ماليزيا كوجهة أولى للمسافرين المسلمين، إلى جانب جهودنا الترويجية الحثيثة التي ستمكننا من تحقيق هدفنا المنشود".

وفي عام 2024، تهدف ماليزيا إلى استقبال بـ 27.3 مليون سائح دولي وافد وتحقيق 102.7 مليار رينجيت ماليزي من عائدات السياحة، حيث يحفز الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار من منطقة الخليج في السنوات الأخيرة هيئة السياحة الماليزية لمواصلة تنمية هذا السوق.