نقابة أطباء القاهرة تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية لـ1.4 مليون فلسطيني برفح

استنكر مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب التصعيد الخطير لجيش الإحتلال الاسرائيلي في رفح، واستيلائه على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان له، إن تجاهل جيش الإحتلال لمعاناة أكثر من 1.4 مليون نازح من الشمال لمدينة رفح والإمعان في الحصار والتجويع بإقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطينى ووقف تدفق المساعدات و الحيلولة دون عبور الحالات الانسانية الذي يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الابادة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأشاد مجلس نقابة أطباء القاهرة بالدور الانساني والتفاوضي الذي يحاول الجانب المصري فرضة لوقف نزيف الدم الفلسطيني و انهاء العدوان الاسرائلي الغاشم.

وحمل مجلس النقابة مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤلية تفاقم الأوضاع الإنسانية في رفح وحذر من خطورة دفع سكان مدينة رفح بإتجاه الحدود المصرية، لاسيما أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.