الأنبا ميخائيل يهنئ الكنيسة في حلوان بالصوم المقدس

هنأ الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة والتبين ومدينة 15 مايو وكل توابعها، الكنيسة الأرثوذكسية ، بمناسبة حلول الصوم المقدس.

وتحدث “ أسقف حلوان” عبر ما نشرته الصفحة الرسمية للايبارشية ، عبر شبكة التواصل الأجتماعي الفيس بوك ، حول نص من العهد الجديد بالكتاب المقدس “ لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ.” متي 6: 33 ، عند قراءة هذه الاية يتبادر للذهن بعض النقاط اطرحها للتفكير، ما هي غايتي في الحياة ؟ ما هي غايتي في كل ما اعمل ؟ ما هي غايتي في هذا الصوم ؟ سال يسوع التلاميذ : ماذا تريدان؟

وتابع “ الأنبا ميخائيل” : هل الأولوية عندي ملكوت الله - تقديس الفكر والقلب - تقديس الحواس، مؤكدا أنه يجب وضع خطة قابلة للتنفيذ مثل الانتهاء من دراسة تفسير احد اسفار الكتاب المقدس مستعينا بكتابات أحد آباء الكنيسة مثل القديس كيرلس الإسكندري أو يوحنا ذهبي الفم، الجهاد في تقديم توبة حقيقية بتغيير بعض الأمور التي تعيق القداسة ، إجازة من الموبايل ساعة أو أكثر في اليوم.