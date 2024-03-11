أبطال آسيا.. تشكيل هجومى متوقع للنصر أمام العين فى موقعة رد الاعتبار

يستضيف ملعب "الأول بارك"، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأثنين، موقعة رد الاعتبار فى القمة العربية فى دورى أبطال آسيا، بين فريق النصر السعودى الذى يستضيف نظيره العين الإماراتي، ضمن إياب ربع نهائى البطولة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز العين الإماراتي، بهدف دون رد على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، أحرزه اللاعب سفيان رحيمي فى الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء.

ومن المتوقع أن يدخل فريق النصر السعودى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: نواف البوشل - عبد الإله العمري - علي لاجامي - أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أيمن يحيى

خط الهجوم: أوتافيو - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

وللمرة الأولى التي يدخل فيها فريق النصر مباراة إياب في دور إقصائي من دوري أبطال آسيا، وهو متأخر في النتيجة.

وللمرة الرابعة التى يدخل فيها النصر دورًا إقصائيًا من مباراتي ذهاب وإياب بالبطولة القارية، ولم يتعرض للهزيمة فى الثلاث السابقة ويهزم فى مباراة الذهاب، لذلك تلك المباراة فاصلة في تاريخه الآسيوي.

ويسعى فريق النصر للتأهل للدور نصف النهائى واعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى فى تاريخه بكم النجوم الهائل الذي امتلكه فى المواسم الأخيرة.