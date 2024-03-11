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الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. "إكسترا نيوز" تستعرض استعدادات الدولة لشهر رمضان

استعدادات الدولة
استعدادات الدولة لشهر رمضان
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استعرضت  فضائية  "إكسترا نيوز" من خلال تقرير تليفزيوني استعدادات الدولة لشهر رمضان.
وذكر التقرير أن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وقبل رمضان يبدأ تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأضاف التقرير أن الدولة تحرص على الانتشار الكبير لمعارض "أهلًا رمضان"، وتتكامل جهود الدولة مع السلاسل التجارية لتوفير السلع، والتوسع فى مبادرة "كلنا واحد" ومنافذ "أمان" ومعارض وزارة الصحة.

وعملت الدولة على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، ومواصلة جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية، ويأتى هذا إلى جانب الأنشطة القرآنية والدعوية.


 

استقبال شهر رمضان المبارك استعدادات الدولة لشهر رمضان