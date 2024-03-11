بالفيديو.. "إكسترا نيوز" تستعرض استعدادات الدولة لشهر رمضان

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" من خلال تقرير تليفزيوني استعدادات الدولة لشهر رمضان.

وذكر التقرير أن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وقبل رمضان يبدأ تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأضاف التقرير أن الدولة تحرص على الانتشار الكبير لمعارض "أهلًا رمضان"، وتتكامل جهود الدولة مع السلاسل التجارية لتوفير السلع، والتوسع فى مبادرة "كلنا واحد" ومنافذ "أمان" ومعارض وزارة الصحة.

وعملت الدولة على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، ومواصلة جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية، ويأتى هذا إلى جانب الأنشطة القرآنية والدعوية.



