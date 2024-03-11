بالفيديو.. المرور: كثافات نسبية بميدان عبدالمنعم رياض والكورنيش

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا الشرقاوي، إن ميدان عبدالمنعم رياض يشهد كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وعلى طريق الكورنيش توجد كثافة مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد.

وأضافت أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة يشهد بعض الكثافات المرورية، وفي كوبري أكتوبر توجد كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند الوصول إلى غمرة توجد سيولة مرورية.

وفي محور النصر، توجد كثافات وصولا للمنصة وبدأت تظهر كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر بوسط المدينة، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات.

وشهدت مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي إلى المعادل وحلوان فإنه يشهد ازدحاما نسبيا.