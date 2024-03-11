بالفيديو.. استعدادا لحرب محتملة مع حزب الله.. الاحتلال يعلن تدريب قواته على الإمداد تحت النار

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا تحت عنوان «استعدادا لأي حرب محتملة مع حزب الله.. جيش الاحتلال يعلن تدريب قواته على الإمداد تحت النار».

تأكيدا على ما توعد به، يعلن جيش الاحتلال الإسرئيلي بدء تدريبات عسكرية لجنوده على إنزال أسلحة وموادا لوجيستية تحت خط النار ضمن الاستعداد للمناورة في المنطقة الشمالية.

التدريبات تضمنت إنزال تجهيزات من الطائرات للقوات المناورة في لبنان، والنقل البري لخط المواجهة تحسبا لأي حرب محتملة مع حزب الله.

المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد أن القوات نفذت نموذجا عمليا للاكتفاء اللوجيستي من الجو والبر بقيادة شعبة التكنولوجيا واللوجيستيات وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية والقوات الجوية ووحدات أخرى في الجناح البري.

وبصورة خاصة، تدربت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقل المعدات والمياه والوقود والذخائر بشكل طارئ إلى قوات المناورة المقاتلة في القطاع الشمالي، إضافة إلى معدات التحميل والتفريغ من طائرات القوات الجوية ونقل المعدات باستخدام المركبات في ميدان المعركة.