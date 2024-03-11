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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بث مباشر .. البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات إعداد وتقديس «زيت الميرون»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تنقل البوابة نيوز البث المباشر لصلوات إعداد وتقديس «زيت الميرون» للمرة الـ٤١ في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيتم إعداد وتقديس زيت الميرون المقدس بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
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البوابة نيوز البث المباشر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية زيت الميرون قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية