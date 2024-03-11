بث مباشر .. البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات إعداد وتقديس «زيت الميرون»

تنقل البوابة نيوز البث المباشر لصلوات إعداد وتقديس «زيت الميرون» للمرة الـ٤١ في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيتم إعداد وتقديس زيت الميرون المقدس بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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