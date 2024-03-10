رئاسة مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء تتابع القطاعات الميدانية

تابع سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء محمد أحمد المغربي الطرق بمركز ومدينة الحسنه حفاظاً على سلامة المواطنين طبقآ لتوجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالمتابعة المستمرة لحالة الطرق بنطاق المركز والمدينة حرصآ علي سلامة وأرواح الجميع ولتفادي أي حوادث قد تحدث نتيجة تكون الكثبان الرملية أو أى تغييرات تطرأ على الطريق .

وجري اليوم الاحد مسح الطريق بالكامل وعمل معاينه لهبوط أسفلتى بالطريق الاوسطى الإسماعيلية/منفذ العوجه .

وقال سكرتير المدينة أن رصف الطرق والشوارع لها أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم كما أن مركز ومدينة الحسنة يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتبارها قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مشيرا إلى شعور المواطن بالتحسن الملموس في خدمة رصف الطرق والشوارع وأنه سيكون هناك تغيير حقيقي بالمدينة بعد الانتهاء من أعمال الرصف لكافة الطرق المدرجة.