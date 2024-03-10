وزير الأوقاف يشهد احتفال دار الإفتاء باستطلاع هلال شهر رمضان المعظم

شَهِد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف احتفال استطلاع هلال شهر رمضان المعظم 1445هــ، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أقامته دار الإفتاء المصرية بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر مساء اليوم الأحد 10/ 3/ 2024م الموافق 29 من شعبان 1445هـ.

جاء ذلك بحضور كلًا من: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار/ عمر مروان وزير العدل، وفضيلة أ.د/ شوقي علام مفتي الجمهورية.

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتهنئة للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري كله، وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك سائلًا الله (عزّ وجلّ) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن اليوم الأحد 10/ 3/ 2024م الموافق 29 من شعبان 1445هـ هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدًا الاثنين الموافق 11/ 3/ 2024م هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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