أوكرانيا ترفض طلبًا روسيًا لتسليم 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة، عن رفض أوكرانيا طلبًا لتسليم 42 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر محطة "سوخانوفكا".

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيان الشركة، أنها "تواصل توريد الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي تبلغ 42 مليون متر مكعب في 10 مارس".

وأشارت "غازبروم" إلى أن حجم الضخ في اليوم السابق (9 مارس) بلغ 42.3 مليون متر مكعب.

وتأتي هذه التطورات وسط أزمة الطاقة العالمية المستمرة، وتوقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بالكامل.