قيادي في حماس: لا جديد بشأن المفاوضات ونتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب العادلة

صرح قيادي في حركة حماس اليوم الأحد، إنه لا قرار بعد بشأن عودة وفد الحركة إلى القاهرة لاستئناف مباحثات الهدنة في قطاع غزة مع إسرائيل، وفقا لما أوردته قناة "العربية".

وقال القيادي في حماس، إنه لا جديد بشأن المفاوضات وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب العادلة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول سياسي كبير في حماس إن الحركة متمسكة بمطالبها وخاصة إنهاء دائم للحرب في غزة، ما يظهر أن هناك فجوات واسعة مع إسرائيل لا تزال قائمة في الوقت الذي يستعد فيه الوسطاء لاستئناف محادثات الهدنة بعد تعثرها.