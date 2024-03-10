ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قيادي في حماس: لا جديد بشأن المفاوضات ونتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب العادلة

قادة حماس ـ خالد
قادة حماس ـ خالد مشعل (يسار) وإسماعيل هنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح قيادي في حركة حماس اليوم الأحد، إنه لا قرار بعد بشأن عودة وفد الحركة إلى القاهرة لاستئناف مباحثات الهدنة في قطاع غزة مع إسرائيل، وفقا لما أوردته قناة "العربية".

وقال القيادي في حماس، إنه لا جديد بشأن المفاوضات وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب العادلة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول سياسي كبير في حماس إن الحركة متمسكة بمطالبها وخاصة إنهاء دائم للحرب في غزة، ما يظهر أن هناك فجوات واسعة مع إسرائيل لا تزال قائمة في الوقت الذي يستعد فيه الوسطاء لاستئناف محادثات الهدنة بعد تعثرها.

حركة حماس القاهرة الهدنة قطاع غزة إسرائيل