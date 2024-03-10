بدعم وزير الرياضة.. "صلاح" ينتصر علي التوأم في الجولة الأولى

انتصر محمد صلاح كابتن منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بدعم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب فى الجولة الأولي بينهم وعدم التواجد في معسكر الفراعنة بدولة الإمارات.

ونجح وزير الرياضة في تحقيق رغبة محمد صلاح فى استكمال الاستشفاء الخاص به فى نادي ليفربول وتم إقناع الجهاز الفني برغبة اللاعب ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبو ظبي، واللاعبون الـ ٢٥ هم:

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفى شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفى فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي