بنك فيصل الإسلامي يعلن موافقة الجمعية العمومية على توزيع أرباح عام 2023

كشف بنك فيصل الإسلامي المصري في بيان للبورصة المصرية، صباح اليوم، عن موافقة الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم الخميس الماضي للتصديق على القوائم المالية المستقلة وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023.

وقررت الجمعية توزيع أرباح المساهمين وفقاً لما يلي: (0.06) دولار أمريكي للسهم الواحد المكتتب فيه بالدولار الأمريكي، و(1.853) جنيهاً للسهم الواحد المكتتب فيه بالجنيه المصري بعد خصم صافي الزكاة.

وأوضح حساب توزيع الأرباح للبنك، أن صافي أرباح العام “القابلة للتوزيع” قد بلغ 4.047 مليار جنيه خلال عام 2023 يضاف إليها الأرباح المحتجزة منذ بداية العام والبالغ قيمتها 9.173 مليار جنيه، لتصبح بذلك القيمة الإجمالية للأرباح القابلة للتوزيع 13.220 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وبلغ نصيب الاحتياطي القانوني (العام) من إجمالي أرباح البنك 404.7 مليون جنيه، كما بلغ نصيب توزيعات المساهمين 1.126 مليار جنيه.

وبلغت حصة العاملين 220 مليون جنيه وفقاً البيان الصادر على البنك، وبلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نحو 26 مليون جنيه، فيما حصل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي على 40.5 مليوناً من إجمالي أرباح العام الماضي، وبلغت الأرباح المحتجزة في آخر العام نحو 11.403 مليار جنيه.

وأضاف البيان أن حساب توزيع الأرباح سيتم توزيعه وفقا لما تقضي به المادة رقم (59) من النظام الأساسي للبنك، وتتوقف عملية التوزيع على قرار البنك المركزي المصري وفقاً لأحكام المادة رقم (125) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

كما وافقت الجمعية العامة للبنك على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة، وتقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.