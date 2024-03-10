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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع سيدة دهسها قطار خلال عبورها القضبان فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت سيدة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار، بجوار كوبري ميت الكرماء مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد مصرع سيدة سقطت أسفل عجلات القطار.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا،بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين سقوط سيدة تدعي "ايمان، ا، ا"، أسفل عجلات القطار بمنطقة كوبري ميت الكرما، مركز طلخا.

جرى نقل الجثمان ووضعه داخل ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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