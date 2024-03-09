إصابة 12 في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأجرة في الدقهلية

أصيب 12 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، بطريق (دكرنس - المنصورة)، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس، لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث تصادم بطريق دكرنس المنصورة، أمام قرية ميت السودان، مركز دكرنس، ووجود عدد من الإصابات.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، أمام قرية ميت السودان، نتج عنه إصابة كلا من: محمد عبده سامي محمد، 57 عاما، مقيم الشبول المنزلة، كدمات متفرقة بالجسم، رانيا عبدالمنعم الورداني، 21 عاما، المنزلة، اشتباه ارتجاج بالمخ، إبراهيم أحمد منصور، 19 عاما، كسر بالساق اليسرى، خيرات هلال سلطان 50عاما، إصابات متنوعة بالجسم، هبة محمد عبد الرازق 36 عاما، آلام بالقدمين والجسم، ندي محمد شلباية، 21 عاما، كدمات بالجسم، ياسين محمد السيد، 21 عاما، الام بالجسم والقدمين، كريم محمد محمود إبراهيم، 16 عاما، جروح بالقدمين واضطراب في درجة الوعي، أسماء سامي محمد عيد، 35 عاما، كسر مفتوح باليد اليسرى، فاطمة محمد إبراهيم محمد 32 عاما، جرح بالقدم اليسرى، محمود فوزي المرسي، 24 عاما، آلام بالجسم وكدمات، إبراهيم حامد السيد محمد، 28 عاما، اشتباه كسر بالكاحل الأيسر.

جرى نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى دكرنس، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.