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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. نوسلين يقود هيلاس فيرونا أمام ليتشى

هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا
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أعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه ليتشى، وذلك بعد قليل على ملعب "فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل هيلاس فيرونا كالتالى:
حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.
خط الدفاع: جاكسون تشاتشوا، جيانجياكومو مايناني، دييغو كوبولا، خوان كابال.
خط الوسط: أوندري دودا، سوات سيردار، توماس سوسلوف، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش.
خط الهجوم: تيجاني نوسلين.
ويحتل فريق ليتشى المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة، بينما يقع فريق هيلاس فيرونافى المركز الـ 18 برصيد 23 نقطة. 

تشكيل هيلاس فيرونا الدورى الإيطالى نوسلين ليتشى