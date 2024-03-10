ارتفاع حصيلة شهداء العداون الإسرائيلي على غزة إلى 31,045

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء العداوان الإسرائيلي على غزة إلى 31,045 ، وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وصباح اليوم نُقل 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف مجموعة من الأشخاص قرب ميناء خان يونس .

وفي شمال القطاع، استشهدت امرأة أصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مشروع بيت لاهيا.

هذا وسُجل انقطاع للاتصالات عن مخيم النصيرات، بينما اندلعت النيران قرب سوق النصيرات وسط القطاع جراء غارة إسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.