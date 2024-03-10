تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة "بيلجورود"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم/الأحد/ تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود"، بينما أعلن حاكم مقاطعة "كورسك" سقوط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في منطقة تضم مستودعا نفطيا بالمقاطعة.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أنه في حوالي الساعة 06.40 اليوم بتوقيت العاصمة موسكو جرى التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات على أهداف في الأراضي الروسية.

وأضاف البيان:" أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة "بيلجورود" المجاورة للحدود مع أوكرانيا".

ومن جانبه، أعلن حاكم مقاطعة "كورسك" القريبة من الأراضي الأوكرانية، رومان ستاروفويت، نشوب حريق إثر سقوط طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في منطقة مستودع نفطي بالمقاطعة. وقال ستاروفويت:" لقد سقطت طائرة مسيرة أوكرانية ونشب حريق في منطقة مستودع نفطي بالمقاطعة وتعمل وحدات الإطفاء ووكالات الطوارئ في الموقع لإخماد الحريق".