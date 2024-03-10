أسعار الدولار اليوم الأحد 10 مارس 2024

تراجعت أسعار الدولار الامريكي، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد، 10 مارس 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، نحو 49.35 جنيه للشراء، و 49.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنوك (المصري الخليجي، والمصرف المتحد، و قناة السويس) نحو 49.40 جنيه للبيع و 49.50 جنيه للشراء

وبلغ سعر الدولار في بنوك( البنك التجاري الدولي CIB، نحر 49.50 للشراء و 49.60 للبيع.

وسجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي ارتفاعا حيث بلغ 49.60 جنيه للشراء، و 49.40 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية ارتفاعا عند 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة مصر حوالي 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بداية اليوم نحو 49.50 جنيه للشراء و49.60 جنيه للبيع.