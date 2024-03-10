لتوصيل المساعدات.. أمريكا ترسل سفينة تحمل معدات لإنشاء رصيف بحري بغزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، صباح اليوم الأحد، أن سفينة الجنرال فرانك إس بيسون، التابعة للجيش الأمريكي، غادرت قاعدة "لانجلي- يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عن طريق البحر.

وأضاف البيان أن السفينة "تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية"، وذلك بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن خلال خطابه أمام الكونغرس عن قرار الجيش الأميركي بإنشاء "ميناء" في غزة، من أجل نقل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق البحر.