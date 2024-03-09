يعنوان "أسعى نحو الغرض".. الكنيسة الأسقفية تختتم نهضتها الروحية

اختتمت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك اليوم ، نهضة روحية تحت عنوان "أسعى نحو الغرض"، بالتعاون مع كنيسة الأمم، وذلك في الفترة من 7 الى 9 مارس الجاري ، بحضور نخبة من القساوسة والخدام من مختلف الكنائس.

أُفتتحت أولى أيام النهضة بالترانيم بقيادة القس المرنم زياد شحادة، وتحدث القس الدكتور برايس نروتو في عظتهِ عن الوعد الذي أعطاه السيد المسيح لتلاميذه عند صعوده إلى السماء، أنه لان يتركهم بل سيعد لهم مكانًا في الملكوت، إذ كان السيد المسيح بعد صعودهُ معهم ويعينهم دائمًا من خلال الروح القدس.

شارك في ثاني أيام النهضة الدكتور القس عزت شاكر في عظتهِ قائلاً: أن السيد المسيح أوجدنا في الأرض لغرض عظيم، ومن يدرك هذا الغرض يستطيع تغيير الكثير من حوله، حيث أن التغير ليس مرتبط بالإمكانيات المادية أو الصحة الجسدية بل بقوة الإيمان والصلاة.

واختتم النهضة في اليوم الثالث الدكتور القس رفيق وجدي بعظتهِ قائلاً: أن نسعى نحو الغرض الذي وضعهُ الله لحياتنا، إذ يكون هدف حياتنا هو معرفة الله وخدمتهِ كما جاء بالكتاب المقدس "بَلْ إِنِّي أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْلِ فَضْلِ مَعْرِفَةِ الْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّي، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ الأَشْيَاءِ، وَأَنَا أَحْسِبُهَا نُفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ الْمَسِيحَ،" (في 3: 8).



يذكر أن الكنيسة الأسقفية كانت قد وفرت خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة للصم وضعاف السمع، حيث أن تلك الخدمة تقدمها كلير غايس مستشار الصم بالكنيسة، ورامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية.