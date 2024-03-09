وزير الشباب: القوة الناعمة المصرية في أوج مجدها بالفترة الحالية

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بمنح مصر رسميًا حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة والثقافة الأفارقة اليوم على هامش دورة الألعاب الإفريقية المقامة في غانا.

أكد وزير الشباب والرياضة ان الدعم اللامحدود من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرياضة في مصر وتطوير البنية التحتية، يظهر جليا في استضافة مختلف البطولات الدولية والقارية والعالمية، وهو ما يؤكد على قوة مصر وثقلها وأيضا اعترافا بقدرات مصر التنظيمية القوية، والتي تقدمت فيها مصر تقدما ملحوظا وأحرزت طفرة كبيرة في العديد من المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مصر استضافت البطولة في السابق مرة واحدة فقط وهي عام 1991، وعودة البطولة مرة أخرى لمصر أمر يدعو للفخر والاعتزاز لجميع المصريين.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضة في إفريقيا وتقام كل أربع سنوات تحت إشراف رابطة اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا.

وتتضمن دورة الألعاب الأفريقية 31 لعبة وهي : ألعاب القوى - كرة الريشة - البيسبول- كرة السلة - الملاكمة - التجديف - شطرنج - سباق الدراجات - غوص - الفروسية- مبارزة بالسيف - كرة القدم - كرة اليد - هوكي- الجودو- الكاراتيه- كرة الشبكة – السباحة- تنس الطاولة- تايكواندو- التنس- كرة الطائرة- رفع الاثقال- مصارعة- الجمباز- التراثليون- الكياك بوكس- الاسكواش- سوفتبول- سباق الدراجات الجبلي- البلياردو.