أهلي جدة يحقق فوزًا ثمينًا على التعاون في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة، مساء اليوم السبت، فوزًا ثمينًا على مضيفه التعاون بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

دخل الأهلي المباراة بكامل نجومه الأجانب، حيث قاد الهجوم، البرازيلي روبرتو فيرمينو، رفقة الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، والدولي الجزائري رياض محرز، مع تواجد الإيفواري فرانك كيسي في خط الوسط، والسنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالرغم من المحاولات العديدة من اللاعبين لقص شريط أهداف المباراة.

واستمرت النتيجة طويلًا حتى الأمتار الأخيرة، لينجح فراس البريكان في افتتاح التسجيل وذلك في الدقيقة 82.

وانتزع الراقي، هذا الفوز الصعب خارج الديار، ليعود إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد تعادله بالجولة الماضية أمام الفتح بهدف لمثله.

وبتلك النتيجة، ظل أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 39 نقطة في المرتبة الخامسة.