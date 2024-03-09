"المصرية للاتصالات" توقِّع اتفاقية مع "IoT Misr" لتعزيز خدمات المدن الذكية

وقَّعت "المصرية للاتصالات" (WE)، اتفاقية تعاون مع شركة "IoT Misr" المتخصصة في حلول المدن الذكية وإنترنت الأشياء، بالتعاون مع "Software AG" العالمية. تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق خدمات الحلول الذكية ومنصة إنترنت الأشياء للقطاع العقاري والشركات.

وفقًا للاتفاقية، ستقدم "المصرية للاتصالات" بالتعاون مع "IoT Misr" مجموعة من خدمات إنترنت الأشياء المدمجة، مثل العدادات الذكية وكاميرات المراقبة ونظام التشغيل الآلي للمنازل والمكاتب، ونظام الري الذكي والتحكم في الدخول. تعتمد هذه الخدمات على البنية التحتية العملاقة لـ "المصرية للاتصالات" وتكنولوجيا الجيل الخامس.

وتستضيف "المصرية للاتصالات" منصة Cumulocity، المقدمة من "Software AG"، على الحوسبة السحابية ومراكز البيانات الخاصة بها، مع إدارة الخدمات بالتعاون مع "IoT Misr" وكوادرها الكفؤة.

أكد محمد نصر،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "المصرية للاتصالات"، قدرة الشركة على تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة والمتطورة في مصر.

من جهته، أكد عمرو نور، رئيس مجلس إدارة "IoT Misr"، أهمية هذا التعاون في تقديم أحدث الخدمات، مشددًا على تأهيل كوادر الشركة للعمل بتقنيات الحلول الذكية.