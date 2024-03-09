سيد سيكا يتوج بميداليتين ذهبيتين في بطولة إيطاليا الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

فاز سيد سيكا لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي بميداليتين ذهبيتين في بطولة إيطاليا الدولية لتنس الطاولة البارالمبي والمؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة إيطاليا الدولية والتي تقام خلال الفترة من 6 حتى 9 مارس الجاري.

وتمكن سيد سيكا من التتويج بذهبية الفئة 7، في منافسات الفردي، بعدما فاز على اللاعب الفرنسي كيفين، بينما حصد ذهبية الزوجي رفقة اللاعب البلجيكي في فئة 14، بعد الفوز على الزوجي الفرنسي في المباراة النهائية.

وبذلك ينجح سيكا في تكرار الإنجاز الذي حققه في بطولة مصر الدولية التي أقيمت في مصر مؤخرًا، حيث توج أيضًا بالميدالية الذهبية في الفردي وكذلك في الزوجي.

ووجه سيكا الشكر إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة المحاسب معتز عاشور الذي لا يدخر جهدًا في توفير كافة التدعيمات والتي تساعد في تحقيق نتائج مميزة، كما وجه الشكر إلى اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بعد الجهد الكبير الذي يبذل لخدمة أبطال الألعاب البارالمبية.

يرأس البعثة في إيطاليا المستشار عصام زيدان، والمدير الفني رامي جاسر، والمدرب حربي طويقي.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: سيد سيكا، أحمد المحصي، إبراهيم حمدتو، إسلام رضا، خالد عبد السلام، هناء حماد، فوزية الشامي، سماح عبد العزيز، منى عبدالحق، علا سليمان، هاجر السيد.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.