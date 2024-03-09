إزالة 166 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة حالة تعدِ بمساحة ٤قيراط و٣ سهم تابعة لولاية حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدمياط وذلك لمزارع سمكية لم يتم سداد المستحقات للجهاز .

وأضافت " محافظ دمياط " وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية 161 حالة تعدى على أملاك الدولة والاراضى الزراعية باجمالى مساحة ١٣٦٧٦.٧٥ متر مربع و ٤ قيراط و3 سهم ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة الى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ١٠٦ حالة بمساحة ٧٢٣٩ متر مربع، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية حتى منتصف الشهر الجارى، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آخر التطورات بمشروع توسعة الطريق الدولى، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

واطلعت "المحافظ" على الموقف الخاص بالمشروع الذى يتضمن إضافة حارتى بالرصف الخرسانى خدمة للشاحانات، حيث يُعد من المشروعات الكبرى التى تنفذها الهيئة للربط بين محور ٣٠ يونيو وحتى السلوم ، كما اطلعت على الموقف التنفيذى للمشروع داخل المحافظة، حيث تم تنفيذ ٥٠ كيلو متر .