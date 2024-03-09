ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 437 قطعة أثرية ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية ببنى سويف وبحوزتهم 437 قطعة أثرية.

وقال بيان أمني، اليوم السبت، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى، أكدت معلومات وتحريات قطاعى (شرطة السياحة والآثار - الأمن العام) تنسيقاً ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات تم مستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (٣ توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - ٤٠٠ تمثال حجرى - ٢٩ تميمة - ٢ قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - ٢ قنينة من الفخار)، ⁠وبمواجهتهم اعترفوا أن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطى.

بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.