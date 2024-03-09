ندى ثابت: حرص الرئيس على حضور احتفال يوم الشهيد سنويًا يؤكد اعتزاز الوطن بأبنائه

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق 9 مارس من كل عام، يؤكد أن مصر لم ولن تنسى أبناءها المخلصين، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور الاحتفال بيوم الشهيد كل عام، يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه الشرفاء، كما أنه يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء، الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تحيا مصر.

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن بطولات وتضحيات أبناء الوطن ستظل خالدة في قلب ووجدان الشعب المصري العظيم، كنموذج يحتذى به من قبل الأجيال في حب الوطن والدفاع عنه.

واختتمت النائبة: "التاريخ حافل ببطولات وأمجاد سطرها أبطالنا البواسل يتوارثها جيل بعد جيد.. فتحية إعزاز وتقدير لهم على ما قدموه لمصرنا الغالية من تضحيات وعطاء ووفاء لن ننساه مهما مرت الأيام وتعاقبت الأجيال".