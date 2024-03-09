أهم توصيات المؤتمر السنوي الرابع لقسم المسالك بطب جنوب الوادي

اختتمت فاعليات المؤتمر السنوي الرابع، لقسم المسالك البولية لطب جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، الذي يقام بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور أحمد العكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي والدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب قنا، والدكتور عمر الصغير والدكتور عاطف فتحي سكرتيري المؤتمر.

وذلك بحضور كوكبة من أساتذة الجامعات المصرية في ذات التخصص،وعلي رأسهم الدكتور محمد شلبي أستاذ المسالك البولية طب جامعة أسيوط،الدكتور علي مهران وكيل لجنة الصحة بمجلس الشوري،الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب جامعة أسوان ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية.

وقال الدكتور أحمد العكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن المؤتمر خرج بعدة توصيات مهمة لإثراء العملية التعليمية والطبية في تخصصات المسالك البولية وتعمل إدارة جامعة جنوب الوادي علي إقامة وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية والطبية للارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والطبية والبحثية بالجامعة والتي تعود بالنفع علي الخدمة الطبيبة بمستشفيات الجامعة.

كما وجه رئيس جامعة جنوب الوادي، شكره وتقديره لقسم المسالك البولية وكلية الطب والقائمين علي تنظيم المؤتمر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمشاركين بالمؤتمر وأعرب عن سعادته بنجاح فاعليات المؤتمر.

وأضاف الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي أنه من اهم توصيات المؤتمر إقامة المؤتمر خلال العام القادم 205/2024،واستخدام الأساليب الحديثة في علاج حصوات الكلى لدي الأطفال مثل مناظر الحالب المرن ومناظير الكلي وتطبيق طرق العلاج الحديثة في علاج أمراض الذكوره والضعف الجنسي مثل دعامات القضيب.وكذلك علاج حالات تأخر الإنجاب عند الرجال.

وأشار الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية طب قنا، إلى فاعليات المؤتمر اختتمت اليوم السبت وقد لاقي نجاحا وإقبال كبير من أساتذة الجامعات من أقسام المسالك البولية وذلك لتناول المؤتمر محاور جديدة وهامة في علاج اورام المسالك البوليه،والمسالك البولية للاطفال وطرق علاجها الحديثة، وذلك من خلال استخدام المناظير والليزر وتفتيت الحصوات،ومناظير الحالب المرن ومناظير الكلي سواء للاطفال أو الكبار.

وأوضح الدكتور عمر الصغير سكرتير المؤتمر، أنه من التوصيات الهامة التي أوصي بها المؤتمر استخدام الميكروسكوب الجراحي لعلاج حالات دوالي الخصيتين وحالات انعدام الحيوانات المنوية لدي الرجال.

وذكر الدكتور عاطف فتحي أنه من ضمن التوصيات استخدام مناظير البطن في علاج أورام المسالك البولية كما استطاع المؤتمر تدريب شباب الأطباء علي استخدام هذه التقنيات الحديثة مع إقامة ورشة عمل لتعليم شباب الأطباء كيفية كتابة البحث العلمي والتي هدف إليها المؤتمر وقام ألقاها الدكتور أحمد شقير بهدف تبادل الخبرات.