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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعليم شمال سيناء يكرم معلمات رياض الأطفال المشاركات في إحتفالية "كلنا معاكم يا أبطال"

تعليم شمال سيناء
تعليم شمال سيناء يكرم معلمات رياض الأطفال المشاركات في إحتفا
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 كرم  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء  معلمات رياض الأطفال المشاركات في إحتفالية (كلنا معاكم يا أبطال) والتي أقامتها مديرية التربية والتعليم تضامناً مع الشعب الفلسطينى ومهداه من أطفال شمال سيناء لأخوانهم من أطفال غزه دعماً ومساندة ورساله للعالم من على أرض سيناء تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  وبرعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .
كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لهم علي الجهد المبذول في أداء عملهم وتعاونهم المستمر في إظهار عملهم أثناء الإحتفالية ، كما قدم الشكر والتقدير لحنان عمر الموجه العام لرياض الأطفال ونهاد جبر موجه المدارس الرسمية والمتميزة للغات .

أرض سيناء الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الرسمية حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظ شمال سيناء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني